"Ъ" узнал о смене руководства в "Связном"

Как отмечает издание, Андрей Тарабурин сменил Алексея Вуколова на посту президента

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Бывший член совета директоров АО "Связной банк" Андрей Тарабурин сменил Алексея Вуколова, возглавлявшего "Связной" с мая 2022 года. Об этом в четверг пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо компании сотрудникам от 10 марта.

В письме говорится, что в новой роли среди приоритетных задач Андрея Тарабурина "будет стабилизация бизнеса компании", уточняет газета.

За день до этого, 9 марта, сотрудники ретейлера также получили письмо о назначении на должность исполнительного директора Дагмары Ивановой, которая ранее была управляющим директором "М.Видео-Эльдорадо", а до этого - старшим вице-президентом "Связного". Иванова подчеркнула в письме, что "Связной" проживает сложный период в своей истории, и ситуация осложняется высокой турбулентностью на рынке. Она также подчеркнула необходимость отказа от существующей бизнес-модели для возвращения эффективности компании, пишет "Коммерсантъ".

Два источника газеты, близких к "Связному", подтвердили смену руководства. Дагмара Иванова отказалась от комментариев. В "Связном" на запрос "Коммерсанта" не ответили.

Ранее "Связной" инициировал собственное банкротство из-за долгов более чем в 15 млрд рублей.