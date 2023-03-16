Минпромторг призвал фермеров заблаговременно подготовиться к маркировке молочной продукции

Российские фермеры с 1 декабря подключатся к соответствующей системе

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские фермеры, которые с 1 декабря 2023 года подключатся к системе маркировки молочной продукции, должны заблаговременно подготовиться к новым правилам. Об этом рассказала заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева во время заседания на площадке Совета Федерации, посвященного мерам поддержки молочной отрасли при введении цифровой маркировки.

"Хочу обратить внимание на то, что до вступления в силу требований об обязательной маркировке молочной продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными производственными кооперативами осталось совсем немного времени, поэтому убедительно прошу готовиться к вступлению в силу требований заранее", - подчеркнула она.

По словам замглавы Минпромторга РФ, оператор системы маркировки в России Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) разработал для фермеров недорогие коробочные решения, позволяющие начать маркировку в короткие сроки, и они успешно апробированы у ряда малых производителей. Кроме того, ЦРПТ разработал механизм поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов и будет возмещать 50% расходов фермеров на оборудование для маркировки.

О маркировке

Маркировка молочной продукции началась в России с 1 июня 2021 года в категории сыров и мороженого, с 1 сентября 2021 года маркировке подлежит молочная продукция сроком хранения более 40 дней, а с 1 декабря 2021 года - со сроком годности 40 дней и менее. Также маркировка распространяется на лекарства, воду, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года начнется поэтапное внедрение маркировки пива. Кроме этого, в настоящее время проводится эксперимент по маркировке медицинских изделий.