В Кузбассе на три месяца приостановили работу шахты им. В. И. Ленина

ТАСС, 16 марта. Кузбасский суд приостановил на три месяца ведение горных работ на шахте им. В. И. Ленина компании "Южный Кузбасс". Об этом сообщила в четверг пресс-служба Ростехнадзора.
"[Приостановка] на ведение горных работ ПАО "Южный Кузбасс", шахта им. В. И. Ленина за непринятие мер по допущенному загазированию горной выработки в связи с отключением электроэнергии, остановкой вентилятора главного проветривания и необеспечением автоматического запуска резервного вентилятора главного проветривания. Решение суда - 90 суток", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Ростехнадзора ТАСС уточнили, что на шахте приостановлена вся деятельность, за исключением работ по жизнеобеспечению.
Шахта им. В. И. Ленина в Междуреченске была введена в эксплуатацию в 1953 году.