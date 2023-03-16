Решение по этому вопросу остается за правительством, сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Ростелеком" имеет возможность выплаты дивидендов по итогам 2022 года, однако решение по этому вопросу будет за правительством. Об этом сообщил журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Возможности для этого есть, но окончательное решение за правительством", - сказал Осеевский, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь, отвечая на вопрос об изменениях в совете директоров "Ростелекома", Осеевский сообщил, что предварительно, по той информации, которая есть и согласованна с правительством, он сохранится в своем нынешнем составе.

Акционеры "Ростелекома" в 2022 году утвердили выплату дивидендов по итогам 2021 года на обыкновенные и привилегированные акции на общую сумму 15,9 млрд рублей, что составляет 50% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год.