ВТБ отметил рост активности финансовых мошенников на 20%

В пресс-службе банка сообщили, что за январь-февраль удалось спасти около 3 млрд рублей средств клиентов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. ВТБ за январь - февраль 2023 года зафиксировал рост мошеннической активности на 20% в сравнении с тем же периодом годом ранее, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"По данным ВТБ, за январь-февраль на клиентов банка было совершено почти 1,2 млн мошеннических атак - на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказали в пресс-службе.

В целом за январь-февраль ВТБ удалось спасти около 3 млрд рублей средств клиентов, это почти на 60% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом попытки уговорить клиентов оформить кредит выросли на 25%, указали в ВТБ.

"С начала года мы замечаем, что активность мошенников усилилась, теперь более половины всех звонков приходятся на мессенджеры. Чтобы обезопасить себя важно помнить, что банк не звонит клиентам в мессенджеры, поскольку такой формат не имеет никакой правовой силы, а собеседник не обязан совершать какие-либо действия со своими средствами и бездоказательно верить угрозе их хищений. Деньги, находящиеся на счетах в банках, в безопасности. Мы видим, что клиенты стали чаще распознавать звонки злоумышленников, значит растет финансовая грамотность", - прокомментировал через пресс-службу банка старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Вместе с тем в ВТБ отметили, что в феврале продолжился тренд на снижение числа мошеннических звонков с помощью обычной телефонной связи. Так, доля этого канала снизилась до 45% против 88% в сентябре, тогда как более 55% всех звонков сейчас проходит через мессенджеры. При этом банки и правоохранительные органы не используют эти каналы для общения с клиентами, подчеркнули к ВТБ.

Популярные схемы

В ВТБ также указали, что злоумышленники используют разные схемы. Например, вынуждают оформлять кредит, а затем переводить эти средства на неизвестные счета. В качестве объяснений могут использоваться надуманные поводы. Кроме того, мошенник может представиться сотрудником правоохранительных органов, пытаться перевести на сотрудника банка или Банка России, сообщает о якобы оформленной в банке доверенности или о вступлении в силу запрета на разглашение сведений о разговоре третьим лицам, просят самостоятельно оформить кредит или вклад, чтобы якобы избежать хищения средств, рассказали в ВТБ.