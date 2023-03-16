Россельхознадзор ограничит ввоз корма из Италии и Франции для непроверенных компаний

По данным ведомства, европейской стороне предложили в течение одного месяца провести работу по устранению всех несоответствий и предоставить подтверждающие материалы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Поставки кормовой продукции для непродуктивных животных в Россию из Италии и Франции с 30 марта 2023 года будут возможны только для предприятий, прошедших инспекцию Россельхознадзора. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"С 30 марта 2023 года поставки кормовой продукции для непродуктивных животных французского и итальянского происхождения будут возможны только с предприятий, прошедших инспекцию Россельхознадзора и способных выполнять требования законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, Россельхознадзор в течение нескольких лет проводит масштабную работу с зарубежными производителями кормовой продукции с целью обеспечения российского рынка безопасными и качественными кормами, сбалансированными по сырьевому составу и не содержащими незаявленные генно-модифицированные компоненты. Однако лабораторный контроль поступающей импортной продукции показывает, что по-прежнему в Россию ввозятся корма для домашних животных с несоответствующим заявленному на этикетке составом и установленным требованиям безопасности по микробиологическим показателям, а также содержащие генно-модифицированные (ГМ) компоненты. При этом за два года не поступило ни одного заявления на регистрацию ГМ-кормов от иностранных производителей.

Проведенные в 2023 году специалистами Россельхознадзора инспекции предприятий, расположенных на территории Франции, Италии и Испании, показали, что несмотря на неоднократные уведомления российской стороны о несоответствиях продукции и необходимости принятия корректирующих мер, такая работа ветслужбами этих стран не проводится. Несмотря на выявленные в ходе инспекции системные нарушения, во избежание дефицита кормов для домашних животных на российском рынке, европейской стороне была предоставлена возможность в течение одного месяца провести работу по устранению всех несоответствий и предоставить подтверждающие материалы в Россельхознадзор.

Предприятия, в отношении которых информация была предоставлена, смогут продолжить поставки в Россию. Для них Россельхознадзор продлевает сертификацию. Компании, по которым в установленный срок не были направлены материалы, доказывающие устранение выявленных в ходе инспекции недостатков, будут лишены возможности экспортировать свою продукцию в Россию. Как пояснили в ведомстве, речь идет об определенном перечне производителей из Франции и Италии.