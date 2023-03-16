16 марта, 09:54

На модернизацию коммунальной инфраструктуры Курганской области направят 700 млн рублей

Планируется провести ремонт и реконструкцию 62 км коммунальных сетей в восьми муниципальных центрах региона

ТАСС, 16 марта. Правительство РФ и правительство Курганской области выделят 700 млн рублей на модернизацию коммунальных объектов в регионе в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава области Вадим Шумков по итогу видеоконференции с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

"ВКС с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным. Совместно с Правительством РФ выделяем более 700 млн рублей на модернизацию коммунальных объектов в 2023 - 2024 годах", - написал он.

Шумков уточнил, что в основном речь идет о реконструкции и капитальном ремонте 62 км коммунальных сетей в восьми муниципальных центрах региона - в Кургане, Шадринске, Каргаполье, Макушине, Куртамыше, Кетовском округе, Катайске, Лебяжье. 

Теги:
РоссияКурганская областьШумков, Вадим МихайловичХуснуллин, Марат Шакирзянович
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