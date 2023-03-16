Воробьев: оборот субъектов МСП составляют около 30% экономики Подмосковья

В регионе предусмотрен комплекс мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщил губернатор Московской области

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области составляет порядка 30% от общего оборота всех действующих в регионе организаций, сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"У нас 30% экономики Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, которые производят здесь, 30% - это малый бизнес", - сказал Воробьев в эфире радиостанции Sputnik.

Он добавил, что в регионе предусмотрен комплекс мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, доля предприятий МСП региона составляет около трети от оборота всех работающих на территории области организаций. С начала года число субъектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье выросло более чем на 7 тыс. и к настоящему времени превышает уже 418 тыс.

Согласно данным пресс-службы Мининвестиций Подмосковья, среди мер поддержки, которые могут получить субъекты МСП, имеются субсидии, позволяющие частично компенсировать затраты на приобретение оборудования, процентную ставку по кредиту или первый лизинговый платеж. Также для таких компаний доступны субсидии по франшизе и при выходе на маркетплейсы. Кроме того, МСП могут воспользоваться льготными займами Московского областного фонда микрофинансирования, получив до 5 млн рублей под различные цели.