СМИ: акции региональных банков США резко дешевеют на фоне краха SVB

Как пишет газета The Hill, банковский кризис "потряс инвесторов и подорвал доверие к американской банковской системе"

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/ Акции американских региональных банков продолжают падать из-за банкротства Silicon Valley Bank (SVB). Об этом в среду сообщила газета The Hill.

По ее данным, акции региональных банков, которые во вторник выросли после резкого обрушения в понедельник, затем продолжили снижаться. Акции базирующегося в Сан-Франциско банка First Repubic, ранее упавшие на 70% и поднявшиеся на 26,98%, в среду после закрытия торгов снова подешевели на 21%. Акции банка PacWest Bancorp, расположенного в Лос-Анджелесе, упали на 13%, а акции KeyCorp и Fifth Third Bancorp, которые базируются в Огайо, - на 4%. "Эти снижения значительно меньше, чем резкие падения, наблюдавшиеся в понедельник, но они все же свидетельствуют о влиянии недавних банкротств на средние учреждения," - пишет газета. Издание утверждает, что банковский кризис в США "потряс инвесторов и подорвал доверие к американской банковской системе".

10 марта департамент финансовой защиты американского штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. В воскресенье последовало банкротство нью-йоркского Signature Bank.