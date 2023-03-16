FT: инвесторы вывели в марте из шести крупнейших банков США $165 млрд

Citigroup, Morgan Staney, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Wells Fargo потеряли 13% рыночной стоимости

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Инвесторы вывели с начала марта из шести крупнейших американских банков $165 млрд на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Об этом в четверг сообщила британская газета Financial Times.

В совокупности Citigroup, Morgan Staney, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Wells Fargo потеряли 13% рыночной стоимости. По данным издания, инвесторы опасаются, что "из-за повышения процентных ставок по депозитам и более жесткого регулирования финансовой сферы прибыль банков сократится".

10 марта департамент финансовой защиты американского штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток после публикации аудиторской фирмой KPMG годового отчета. Как отметил телеканал CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. В воскресенье последовало банкротство нью-йоркского Signature Bank.