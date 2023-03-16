FT: более $2 млрд были переведены на счета основателя криптобиржи FTX Бенкмана-Фрида

Как отмечает издание, эта сумма не включает $240 млн, потраченные на "роскошную недвижимость", "политические и благотворительные пожертвования" и "крупные переводы" дочерним компаниям

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Более $2 млрд были переведены на личные счета основателя криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкман-Фрида от ее подразделений. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times со ссылкой на заявление, поданное в суд новым руководством FTX.

По ее данным, Бэнкман-Фрид и пять человек из его ближайшего окружения перевели на свои счета в общей сложности $3,2 млрд. Средства в основном поступали от хедж-фонда Alameda Research, который также был создан Бэнкманом-Фридом. Как отмечает издание, эта сумма не включает $240 млн, потраченные на "роскошную недвижимость", "политические и благотворительные пожертвования" и "крупные переводы" дочерним компаниям.

В начале ноября 2022 года FTX сообщила, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Бэнкман-Фрид ушел в отставку. В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам США, регулятор рынка ценных бумаг, предъявила Бэнкману-Фриду обвинения в обмане инвесторов. Ведомство утверждало, что криптобиржа получила от них $1,8 млрд, а затем эти средства были переведены в частный хедж-фонд.