Для новых регионов России разработают дорожную карту развития промышленности

Документ подготовят в рамках стажировки "Федеральная практика", которую организовал в Ростове-на-Дону Минпромторг

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Дорожную карту развития промышленного производства разработают для новых регионов в рамках стажировки "Федеральная практика", которую проводит в Ростове-на-Дону Минпромторг. Об этом в четверг сообщил журналистам директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко.

Стажировка "Федеральная практика" проходит в Ростове-на-Дону в четверг. В ней принимают участие представители бизнеса и органов власти новых регионов.

"Кульминацией данного мероприятия станет не только чтение лекций или какой-то диалог с представителями профильных департаментов, а дорожная карта развития промышленного производства конкретных субъектов. Данный документ будет утвержден заместителем министра промышленности и торговли РФ Алексеем Беспрозванных, руководителем конкретного региона и министром", - сказал Шпиленко.

Для ведения единой промышленной политики Минпромторгом России инициирована и реализуется программа "Федеральная практика", предназначенная для руководителей региональных исполнительной власти в сфере промышленности. Программа способствует укреплению устойчивого эффективного взаимодействия ведомства с субъектами РФ по обеспечению положительной динамики в секторах промышленности и торговли регионов, решению первоочередных проблем развития территорий.