Bloomberg: руководство американского банка First Republic изучает возможность его продажи

Агентство S&P понизило кредитный рейтинг банка до уровня "ВВ+" с негативным прогнозом

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Руководство американского банка First Republic рассматривает возможность его продажи после снижения кредитного рейтинга организации. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

"Помимо продажи, банк рассматривает варианты увеличения своего капитала. Финансовый институт рассчитывает привлечь интерес у своих более крупных конкурентов", - отмечает агентство. Bloomberg при этом подчеркивает, что окончательное решение еще не принято, и банк может сохранить независимость.

В пятницу обанкротился 16-й по размеру активов банк США Silicon Valley Bank. Это спровоцировало ожидания цепной реакции и возможного финансового кризиса. Акции банка First Republic, в понедельник упали более чем на 70%, а утром во вторник выросли более чем на 40%. В среду агентство S&P понизило кредитный рейтинг банка до уровня "ВВ+" с негативным прогнозом.

Согласно данным Федеральной резервной системы (ФРС) США на 2022 год, First Republic занимает 14-е место по размеру консолидированных активов.