В Минпромторге заявили, что потребность регионов в единой субсидии превышает господдержку

По словам замдиректора департамента региональной промышленной политики ведомства Дмитрия Королева, на развитие промышленности субъектам требуется более 12 млрд рублей, а ежегодно выделяются только 3 млрд рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Потребность российских регионов в объемах получения единой региональной субсидии на развитие промышленности превышает 12 млрд рублей при выделяемой ежегодно сумме в 3 млрд рублей. Об этом в четверг в ходе проходящей в Ростове-на-Дону стажировки "Федеральная практика" сообщил заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Дмитрий Королев.

"В прошлом году [сумма региональной субсидии] составляла 3,7 млрд рублей, а в текущем и на плановый период 2024-2025 годов заложено по 3,3 млрд рублей ежегодно. Конечно, мы понимаем, что и эти средства недостаточны, потому что среднеарифметически регионы получают около 50-70 млн рублей, и по заявкам, которые мы в целом собираем, эта сумма составляет порядка 12 млрд рублей", - сказал Королев, говоря о механизмах предоставления единой региональной субсидии.

Он добавил, что реализация механизма предоставления региональной субсидии на развитие промышленности началась с 2016 года. Объем поддержки тогда в целом составил всего 200 млн рублей, ее получили только шесть регионов. В последующие четыре года средства на эти цели в федеральном бюджете отсутствовали, и только с 2021 года реализацию программы возобновили.