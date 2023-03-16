Решетников призвал к обеспечению инвестиционной активности за счет частных инвестиций

Глава Минэкономразвития рассказал, что в 2022 году рост инвестиций составил 4,6%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Инвестиционная активность в 2023 году должна быть обеспечена за счет частных инвестиций. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"4,6% рост инвестиций по прошлому году. Надо понимать, что стоит за этими цифрами. Во многом это рост бюджетных инвестиций. В этом году мы фокус должны поставить на рост частных инвестиций и максимально за счет этого фактора обеспечить инвестиционную активность", - сказал Решетников.

Министр также отметил, что Минэкономразвития в 2023 году ожидает роста ВВП, инвестиций, а также реальных доходов населения. Он напомнил, что в данный момент продолжается работа над прогнозом социально-экономического развития. В апреле МЭР рассчитывает представить документ в правительство. В то же время он добавил, что правительство "не закрывает глаза на риски, которые есть". В первую очередь Решетников указал на внешние риски - риски мировой экономики и продолжающееся санкционное давление.