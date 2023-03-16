Отгрузки зерна сельхозорганизациями РФ в январе - феврале выросли на 53%

Они составили 9,65 млн тонн

МОСКВА, 16 марта./ТАСС/. Отгрузки зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, сельхозорганизациями РФ в январе-феврале 2023 года выросли на 53% в весе после доработки по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составили 9,65 млн тонн. Об этом говорится в материалах Росстата.

В том числе отгрузки в феврале выросли на 44%, до 4,9 млн тонн.

Объем отгрузок пшеницы в январе - феврале вырос на 77,7%, до 6,7 млн тонн, в феврале - на 71,5%, до 3,5 млн тонн. Продажи кукурузы в январе - феврале увеличились на 19,2%, до 1,5 млн тонн, в феврале - на 2,9%, до 722,75 тыс. тонн.

Объем отгрузок масличных культур, согласно данным Росстата, в январе - феврале вырос на 12,6%, до 2,45 млн тонн, в феврале - на 26,3%, до 1,55 млн тонн. При этом отгрузки семян подсолнечника в январе - феврале снизились на 7,4%, до 1,4 млн тонн, в феврале этот показатель вырос на 8,1%, до 905,2 тыс. тонн.

Как сообщили в ведомстве, объем отгрузок сахарной свеклы российскими сельхозпроизводителями в январе - феврале увеличился в 4,4 раза, до 3,2 млн тонн, в феврале - в 5,7 раза, до 694,3 тыс. тонн. Отгрузки картофеля в январе - феврале снизились на 6,7%, до 389,6 тыс. тонн, в феврале - на 8,1%, до 197,6 тыс. тонн. Отгрузки овощей в январе - феврале выросли на 9,2%, до 402,8 тыс. тонн, в феврале - на 10,1%, до 212 тыс. тонн.