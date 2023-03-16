16 марта, 09:29,
обновлено 16 марта, 09:54

Путин обсудит с РСПП либерализацию УК РФ и перевод фирм в российскую юрисдикцию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пленарное заседание будет проходить в открытом режиме

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Темы либерализации уголовного законодательства и перевода компаний в российскую юрисдикцию будут среди других вопросов обсуждаться на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на пленарном заседании Путин обсудит с бизнесом "самые различные темы: и перевод компаний в российскую юрисдикцию, и предложения по либерализации уголовного законодательства". Как отметил Песков, это "весьма и весьма актуальная тема для наших предпринимателей и работодателей".

Он также уточнил, что пленарное заседание будет проходить в открытом режиме, на нем "будет обмен мнениями", а после него в закрытом формате состоится встреча с членами бюро РСПП.

"Закрытый режим необходим для того, чтобы обсуждать наиболее такие острые темы <...>, откровенные инициативы бизнесменов и так далее", - добавил пресс-секретарь.

"Будет достаточно продолжительное и содержательное пребывание на съезде РСПП у президента", - заключил Песков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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