Курс доллара на Мосбирже превысил 77 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

Курс евро составил 82 рубля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Курс доллара на валютных торгах Московской биржи превысил 77 рублей впервые с 20 апреля 2022 года, евро - 82 рубля впервые с 21 апреля, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 12:25 мск, курс доллара прибавлял 1,75%, поднимаясь до 77,31 рубля. В то же время курс евро рос на 2,83%, до 82,5 рубля.

К 12:55 мск курс доллара замедлил рост и находится на уровне 76,46 рубля (+0,62%). В то же время курс евро растет на 1,23%, до 81,21 рубля, курс юаня - на 0,64%, до 11,07 рубля.