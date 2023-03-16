Минфин готов в кратчайшие сроки внедрить российскую котировку нефти

Ведомство направило в ФАС требования к создаваемой российской котировке нефти

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министерство финансов РФ выступает за создание российской котировки нефти и готово в кратчайшие сроки внедрить ее. Она должна соответствовать требованиям Минфина, которые сформулированы и отправлены в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщил ТАСС замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

"Если такая котировка появится, то не так долго ее (будем) рассматривать и (начнем) учитывать при расчете налогов", - сказал он и добавил, что в противном случае придется опираться на внешние источники информации. "Я бы предложил все-таки российскую котировку разработать и ее использовать", - добавил замминистра.

"Мы сформулировали необходимые требования к котировке, которые нужно удовлетворить, чтобы она учитывалась при расчете налогов. Там не может быть сделок между взаимозависимыми лицами, которые бы искажали котировку, она должна быть репрезентативной, должна быть какая-то минимальная ликвидность с тем, чтобы это не было три сделки в месяц. Соответствующие наши предложения мы направили в ФАС, сейчас, я так понимаю, на площадке ФАС совместно с биржей проводится работа по разработке и формированию таких котировок", - сказал Сазанов.