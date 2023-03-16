16 марта, 09:36

Минфин выступил против предоставления новых льгот на трудную нефть

Замглавы ведомства Алексей Сазанов заявил, что это будет способствовать только снижению добычи на месторождениях, которые платят полную ставку НДПИ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Министерство финансов в настоящий момент считает излишним предоставление новых льгот на трудную нефть, так это будет способствовать только снижению добычи на месторождениях, которые платят полную ставку НДПИ. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минфина России Алексей Сазанов.

"У нас пока достаточно тяжело с доходами", - заметил он.

"Здесь нужно понимать, что если давать новые льготы на нефть, то нефть с полной ставкой НДПИ будет убывать. Вероятность того, что будет сокращена добыча в отношении нефти с полной ставкой, существенно выше. То есть чем больше льгот, тем больше вероятность того, что добыча будет прибывать на месторождениях, где есть льготы, и сокращаться на месторождениях с полной ставки НДПИ", - сказал Сазанов. 

Теги:
РоссияСазанов, Сергей Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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