Минпромторг предусмотрел повышенный коэффициент для получения субсидий новым регионам РФ

Он составит 0,2

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 марта. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации введет повышенный коэффициент 0,2 для получения максимальной суммы региональной субсидии для новых регионов. Об этом в четверг в ходе проходящей в Ростове-на-Дону стажировки "Федеральная практика" сообщил заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Дмитрий Королев.

"У нас имеется повышающий коэффициент [расчета субсидий] для геостратегических территорий и для регионов с низким социально-экономическим развитием - 0,1. Для новых территорий мы предусмотрели коэффициент 0,2, то есть сумма полученных субсидий для ваших регионов будет максимально высокой", - сказал он в ходе выступления.

Королев добавил, что при получении субсидий новыми территориями будет учитываться ряд показателей. Так, будет оцениваться увеличение стоимости основных производственных фондов, объем инвестиций в основной капитал и объем отгруженных товаров собственного производства. "Большую сумму получит именно тот регион, у которого показатели имеют наиболее высокий уровень, плюс будет применен повышающий коэффициент 0,2", - пояснил он.

Ранее Королев сообщил о том, что потребность российских регионов в объемах получения единой региональной субсидии на развитие промышленности превышает 12 млрд рублей при выделяемой ежегодно сумме в 3 млрд рублей.

В целях ведения единой промышленной политики Минпромторгом России инициирована и реализуется программа "Федеральная практика", предназначенная для руководителей региональных исполнительной власти в сфере промышленности. Программа способствует укреплению устойчивого эффективного взаимодействия Минпромторга России с субъектами РФ по обеспечению положительной динамики в секторах промышленности и торговли регионов, решению первоочередных проблем развития территорий.