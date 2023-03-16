В КПРФ ожидают, что Путин и Си Цзиньпин на встрече обсудят экономические вопросы

Также будут затронуты политические и гуманитарные вопросы, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вопросы экономики, скорее всего, будут обсуждаться на встрече президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Такое мнение в четверг на пресс-конференции в ТАСС высказал заместитель председателя ЦК КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Это вопросы экономические, политические и гуманитарного сотрудничества. Вот три круга тем, которые наверняка будут затронуты при общении президентов", - сказал он.

В понедельник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Си Цзиньпин намерен уже на следующей неделе совершить визит в Москву и встретиться с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил журналистов в четверг, что Кремль своевременно сообщит о дате визита председателя КНР в Россию.

Предыдущая очная встреча лидеров состоялась в сентябре 2022 года в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. В конце декабря минувшего года Путин на переговорах с Си Цзиньпином по видео-конференц-связи пригласил его приехать весной 2023 года с государственным визитом в Москву.