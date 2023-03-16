Турпоток по России в 2022 году составил 62,5 млн человек

Он вырос на 8% по сравнению с 2021 годом, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Туристический поток по России в 2022 году вырос на 8% по сравнению с годом ранее и составил порядка 63 млн человек, в 2023 году турпоток по стране может превысить 65 млн человек. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, приветствуя участников Международной выставки "Туризм и индустрии гостеприимства" (MITT).

"За 2022 год число граждан, которые воспользовались коллективными средствами размещения, выросло на 8% и составило порядка 63 млн человек. В этом году, согласно прогнозу, мы ожидаем увеличение и будет больше 65 млн", - сказал он.

По словам вице-премьера, правительство в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создает все необходимые условия для путешествий по стране россиян и гостей из-за рубежа. При этом необходимо уделять внимание не только известным, традиционным туристическим центрам, но и всесторонне помогать регионам, которые только начинают развивать туристическую отрасль.

Туристический поток по России в допандемийном 2019 году составил около 65 млн поездок.