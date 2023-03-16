Сенат Франции одобрил окончательную версию проекта пенсионной реформы

Если документ вслед за сенаторами поддержат депутаты Национального собрания, то законопроект будет считаться принятым

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Сенат Франции одобрил в четверг окончательную версию законопроекта о пенсионной реформе, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Трансляция заседания ведется на сайте верхней палаты французского парламента.

В поддержку документа высказались 193 из 345 сенаторов. 114 - голосовали против. Если документ вслед за сенаторами поддержат депутаты Национального собрания, то законопроект будет считаться принятым. Нижняя палата парламента соберется на заседание во второй половине дня.

Министр труда Оливье Дюссо выразил удовлетворение итогами голосования. "Достигнут компромисс, который содержит все необходимые компоненты реформы", - считает он.

Правительственная поправка

Камнем преткновения на заседании Сената едва не стала поправка, предложенная в последний момент правительством. Она касалась финансирования тех мер, которые были добавлены в текст, согласованный накануне совместной комиссией палат французского парламента. Речь идет об увеличении пенсионного бюджета примерно на €100 млн. Руководству палаты, однако, удалось убедить сенаторов в техническом характере поправки, которая после этого была поддержана.

Планы повышения пенсионного возраста вызвали с начала этого года серию массовых акций протеста профсоюзов по всей стране. Восьмая по счету акция проходила накануне с участием почти полумиллиона французов.

Проблема финансирования пенсий

Правительственный проект реформы пенсионной системы был представлен центристским кабинетом Элизабет Борн в середине января. Национальное собрание не успело завершить первое чтение в предусмотренный срок. Проект был передан затем в Сенат, где был одобрен. После этого документ направили в совместную комиссию двух палат, которая и выработала окончательную версию.

Наряду с повышением пенсионного возраста реформа предусматривает увеличение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс., а также отмену ряда специальных пенсионных режимов. Французские власти объясняют необходимость реформы демографическими и финансовыми причинами. В республике ожидаемая продолжительность жизни увеличилась, достигнув к настоящему времени 85 лет для женщин и 79 лет для мужчин.

Близкие к правительству экономисты утверждали, что бремя выплаты пенсий может стать непосильным по мере замедления темпов роста экономики. В начале этого десятилетия республика ежегодно расходовала на пенсии более €331 млрд, или более 14% ВВП. В Организации экономического сотрудничества и развития указывают, что французы в возрасте 60-64 лет работают сейчас менее продолжительное время, чем в других странах Европы, где пенсионный возраст выше.