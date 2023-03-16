Власти РФ планируют получить около 300 млрд рублей в качестве взноса от бизнеса

По словам главы Минфина Антона Силуанова, предложения бизнеса об увеличении взноса будут приветствоваться

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Государство рассчитывает получить около 300 млрд рублей в качестве взноса от бизнеса в федеральный бюджет, однако увеличение объема будет приветствоваться, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Конечно, нам хотелось бы по справедливости. Были разные оценки. Но мы не миллиардами, а большими объемами обсуждали. Но в ходе обсуждения с бизнесом договорились, что это будет порядка 300 млрд рублей, но думаю, что предложения бизнеса об увеличении объема будут приветствоваться".

Министр напомнил, что нефтегазовые и угольные компании и компании с доналоговой прибылью менее 1 млрд рублей не будут платить единоразовый взнос в бюджет.

Ставка единоразового взноса бизнеса в федеральный бюджет РФ будет определена в апреле, после сдачи компаниями деклараций по налогу на прибыль.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет. Издание The Bell (признано в РФ иноагентом) со ссылкой на источники сообщало, что правительство предложило бизнесу сделать разовый платеж в бюджет в размере 200-250 млрд рублей, а бизнес вместо этого предлагал на 2023 год повысить налог на прибыль на 0,5 процентного пункта - до 20,5%. Белоусов не назвал размер взноса.

"Куда эти деньги пойдут? На строительство инфраструктуры, дорог, здравоохранение, заработную плату бюджетникам. Все эти деньги в конечном счете вернуться в бизнес. Все те ресурсы, которые мы соберем, по сути дела, вернуться нашим предпринимателям. На это жалеть денег не надо, надо с удовольствием принять это решение и двигаться вперед", - сказал министр финансов.