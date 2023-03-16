FT: финрегуляторы в ЕС раскритиковали подход США к спасению вкладчиков Silicon Valley Bank

По данным издания, ведущие политики в Европе "негодуют" из-за решения Вашингтона, которое может подорвать международные договоренности

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Финансовые регуляторы в Европе заявили о "некомпетентном" подходе властей США к ликвидации последствий краха американского Silicon Valley Bank. Об этом в четверг пишет газета Financial Times.

Как отмечает газета, кризис 2008 года повлек за собой серьезные изменения в подходах к минимизации последствий краха банков. В частности, речь шла о перекладывании убытков на "собственников, держателей облигаций и других необеспеченных кредиторов, включая вкладчиков, чьи средства превышали гарантийный лимит их страны".

По словам издания, теперь ведущие политики в Европе в частных беседах "негодуют" из-за решения США спасти вкладчиков обанкротившегося банка, которое может подорвать международные договоренности. Один из собеседников издания заявил, что шокирован "полной и совершенной некомпетентностью" Вашингтона.

Ранее глава хедж-фонда Citadel миллиардер Кен Гриффин заявлял, что руководство США разрушает принципы капитализма, спасая вкладчиков. По его словам, экономическая система США достаточно стабильна для того, чтобы выдержать удар от потери вкладчиками их средств, а выбранный подход расхолаживает руководство финансовых организаций, которые принимают слишком рискованные решения, надеясь на помощь государства в случае кризиса.