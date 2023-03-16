Путин обсудит с кабмином развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры

Ожидаются доклады вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, руководителя комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" Алексея Текслера и первого зампреда правительства Андрея Белоусова

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в закрытой части совещания с правительством в четверг затронет тему развития транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на совещании "будет также часть, закрытая для прессы". "Развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры", - перечислил представитель Кремля темы, которые планируется обсудить на этой части мероприятия. Он проинформировал, что ожидаются доклады вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, руководителя комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" Алексея Текслера и первого зампреда правительства Андрея Белоусова.

Заместитель председателя правительства - глава Минпромторга Денис Мантуров, как отметил пресс-секретарь президента, расскажет о технологическом суверенитете РФ, а Белоусов доложит о расширении внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами.

"Потом попросим и Хуснуллина, и Мантурова, и Белоусова сделать краткое сообщение для СМИ по итогам этой закрытой части [совещания], чтобы у вас тоже было представление, о чем там шла речь", - резюмировал Песков.