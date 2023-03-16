16 марта, 09:54

Минфин в ближайшие дни оформит свои предложения по взносу бизнеса в бюджет

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минфин уже в ближайшие дни оформит свои предложения по взносу для бизнеса в бюджет, заявил глава министерства Антон Силуанов, выступая на съезде РСПП.

"Ну и насколько мы понимаем заявления вашего заместителя (статс-секретаря - заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова - прим. ТАСС), к апрелю месяцу, когда у нас в марте отчетность появится, к апрелю месяцу мы сможем уже все окончательно посчитать. Я правильно понимаю?" - уточнил глава РСПП Александр Шохин.

"Да, мы уже в ближайшие дни положим наши предложения на бумагу, обязательно обсудим вопрос с вашими коллегами", - ответил Силуанов. 

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