Минфин в ближайшие дни оформит свои предложения по взносу бизнеса в бюджет

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минфин уже в ближайшие дни оформит свои предложения по взносу для бизнеса в бюджет, заявил глава министерства Антон Силуанов, выступая на съезде РСПП.

"Ну и насколько мы понимаем заявления вашего заместителя (статс-секретаря - заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова - прим. ТАСС), к апрелю месяцу, когда у нас в марте отчетность появится, к апрелю месяцу мы сможем уже все окончательно посчитать. Я правильно понимаю?" - уточнил глава РСПП Александр Шохин.

"Да, мы уже в ближайшие дни положим наши предложения на бумагу, обязательно обсудим вопрос с вашими коллегами", - ответил Силуанов.