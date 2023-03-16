Wildberries временно приостанавливает списания с пунктов выдачи за подмену товаров

В компании сообщили, что ежедневно рассматривают порядка 3 тыс. заявок по проблемным ситуациям

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries временно приостанавливает списания с владельцев партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за подмену товаров и отменяет более 10 тыс. штрафов за такое нарушение, выявив их некорректность. Об этом говорится в сообщении компании на фоне конфликтной ситуации с некоторыми из предпринимателей.

"Подмены товаров - крайне чувствительная для предпринимателей, продавцов товаров проблема, которой мы вместе с ними активно занимаемся и которые нас активно поддерживают. С одной стороны, мы уже в течение несколько дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях", - рассказали в компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые сотрудники пунктов выдачи Wildberries закрывают их с 15 марта из-за спора с маркетплейсом, причиной стали штрафы, которые они должны заплатить компании. Позже компания подтвердила закрытие нескольких пунктов выдачи заказов из-за угроз в адрес компании. Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что министерство и Роструд разбираются с ситуацией, возникшей вокруг компании Wildberries.

В компании добавили, что ежедневно рассматривают порядка 3 тыс. заявок по проблемным ситуациям.

"В результате чего уже сейчас, благодаря диалогу и механизму обратной связи с пунктами выдачи и предпринимателями, были отменены свыше 10 000 некорректных штрафов за подмены товаров, в ближайшее время они будут отражены на балансах пунктов выдачи заказов", - отметили в компании.

В пресс-службе ретейлера добавили, что в ближайшее время будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами компании, благодаря чему в несколько раз вырастет скорость обработки заявок по проблемным ситуациям.