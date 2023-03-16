ММК вернется к обсуждениям о выплате дивидендов не раньше декабря

Председатель совета директоров Виктор Рашников подтвердил, что компания пока не планирует выплату дивидендов и по итогам 2022 года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вернется к обсуждениям вопроса о выплате дивидендов не раньше декабря 2023 года, однако выплата маловероятна, сообщил журналистам председатель совета директоров компании Виктор Рашников.

"В декабре будем понимать, а пока нет. Реально, скорее всего, нет. Не до дивидендов. [Нужно реализовывать] инвестиционную программу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Рашников также подтвердил, что компания пока не планирует выплату дивидендов и по итогам 2022 года. В декабре 2022 года он сообщал журналистам, что компания сможет вернуться к выплате дивидендов в случае стабилизации геополитической ситуации.

В июле 2022 года акционеры ММК в ходе годового собрания приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

Акционеры утвердили распределение прибыли по результатам отчетного 2021 года, рекомендованное советом директоров, с учетом ранее выплаченных дивидендов за I квартал отчетного 2021 года в сумме 20 млрд 057,9 млн рублей (1,795 рубля на одну акцию), за II квартал отчетного 2021 года в сумме 39 млрд 445,4 млн рублей (3,53 рубля на одну акцию) и выплаченных дивидендов за III квартал отчетного 2021 года в сумме 29 млрд 757,2 млн рублей (2,663 рубля на одну акцию).

О компании

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России, осуществляя производство широкого сортамента металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью для всех основных металлопотребляющих отраслей российской промышленности.

Основной акционер ММК - председатель совета директоров компании Виктор Рашников с долей 79,76%. Остальные акции находятся в свободном обращении.