Посол Белоруссии считает, что Swed House сможет заместить на рынке России продукцию IKEA

Дмитрий Крутой заявил, что белорусские предприятия работают на уровне IKEA

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Белорусские предприятия торговой марки Swed House работают на уровне IKEA и смогут заменить ее на российском рынке товаров для дома. Об этом в четверг заявил ТАСС посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

"У нас ряд предприятий, которые по продукции легкой промышленности, особенно по деревообработке, работают на уровне IKEA. Сейчас появилась торговая, сбытовая, сервисная сеть. Мы собрали эти продукты и сказали: "Мы аналог IKEA. Они убежали, а мы чего?" Это белорусский бренд. Россия - это наш рынок, и 10 магазинов - это начало, 10 - это только в Москве", - сказал он.

В марте 2022 года группа компаний "Интер Икеа" объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии. Позже в компании сообщили, что IKEA продаст четыре фабрики в России и оставит розничный бизнес в стране на паузе, что повлечет уменьшение штата сотрудников, однако торговые центры "Мега" продолжат работать. Товары IKEA со складов компании распродавались онлайн чуть больше месяца.

В феврале этого года глава Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил ТАСС, что в 2023 году в Москве могут открыться 10 магазинов белорусского аналога IKEA - торговой марки Swed House площадью до 1 тыс. кв. м. По его словам, союз ведет переговоры о том, чтобы Swed House стал арендатором торговых центров "Мега", а в ближайшие годы планируется открыть до 50 магазинов по всей России. Он отметил, что мебель и текстиль этой марки будут востребованы.