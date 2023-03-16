Škoda потеряла €700 млн из-за ухода с российского рынка

Финансовые потери были связаны с необходимостью поддерживать автозаводы и торговую сеть в рабочем состоянии несмотря на то, что производство и продажи машин Škoda не осуществляются в РФ

ПРАГА, 16 марта. /ТАСС/. Чешский автопроизводитель Škoda, входящий в состав международного концерна Volkswagen, в связи с уходом с российского рынка после 24 февраля 2022 года потерял почти €700 млн. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель правления Škoda Клаус Зеллмер.

"Škoda в связи с завершением бизнес-активности в России потеряла почти €700 млн, - отметил он. - Компания ведет переговоры о продаже [своих] заводов и торговой сети [в РФ]. Они находятся в завершающей фазе".

Глава Škoda не уточнил, с кем компания ведет переговоры о продаже активов в РФ. Финансовые потери, по его словам, были связаны с необходимостью поддерживать автозаводы и торговую сеть в рабочем состоянии несмотря на то, что производство и продажи машин Škoda не осуществляются в РФ.

"Нет шансов на то, чтобы мы в ближайшее время возобновили там [в РФ] производство и продажу [автомобилей]", - сказал Зеллмер. Машины компании выпускались на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде.

Россия для Škoda, по состоянию на 2021 год, была вторым по объему продаж зарубежным рынком. В тот год для российских потребителей было поставлено 90,4 тыс. автомобилей. Наибольшим спросом за пределами республики машины Škoda пользуются в Германии. В 2022 году там было продано 134,3 тыс. машин.

Стратегией Volkswagen, как отмечалось на встрече с журналистами, предусмотрено, что Škoda сосредоточится на продвижении автомобильной продукции концерна на рынках стран Юго-Восточной Азии. Поставлена задача, чтобы реализуемые там машины составляли не менее 5% от общего объема продаж в регионе. Кроме того, чешская компания остается головной в составе Volkswagen на рынке Индии.

Škoda на своих предприятиях в различных странах трудоустроила 45 тыс. рабочих и служащих. С их производственных конвейеров сходят в данный момент легковые автомобили моделей Fabia, Rapid, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Enyaq iV, Enyaq Coup iV, Slavia и Kushaq.