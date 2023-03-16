Госсовет рассмотрит тему развития промышленности в условиях санкций

По словам помощника президента РФ, предприятия считают наиболее значимыми направлениями промышленной политики обеспечение наиболее квалифицированными кадрами, предоставление льготных кредитов и займов и дополнительную поддержку инвестиционных программ промышленности через новые инструменты

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госсовет РФ планирует в ближайшее время рассмотреть тему развития промышленности в условиях санкций, заявил помощник президента РФ Игорь Левитин, выступая в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"В ближайшее время в наших планах рассмотрение [на Госсовете] вопросов развития промышленности в условиях санкций", - сказал Левитин. "Это мы готовим вместе с вами (представителями РСПП - прим. ТАСС) при участии "Деловой России", "Опоры России", - добавил он.

По словам Левитина, результаты опроса промышленных предприятий показали, что предприятия считают наиболее значимыми направлениями промышленной политики обеспечение промышленности наиболее квалифицированными кадрами, предоставление льготных кредитов и займов и дополнительную поддержку инвестиционных программ промышленности через новые инструменты.

Кадровый вопрос

Помощник президента отметил, что для решения кадрового вопроса "специальных финансовых мер и инструментов на федеральном уровне не предусмотрено", при этом для удовлетворения запросов промышленности нужны высококвалифицированные рабочие. Левитин обратил внимание на то, что среднее профессиональное образование относится к полномочиям субъектов РФ, а следовательно "вопросы подготовки кадров для промышленности должны решаться на местах". "Этому вопросу мы уделяем особое внимание", - заверил он.

Льготные кредиты и займы

Как рассказал Левитин, по льготным кредитам и займам федеральные меры сегодня активно дополняются региональными, "поскольку регионы лучше знают свои предприятия и могут точечно помогать" тем из них, которые по ряду причин не соответствуют правилам получения федеральной поддержки.

Так, Республика Коми помогает своим деревообрабатывающим производствам и выделяет им субсидии, Тюменская область развивает кооперации и организует продвижение услуг и продукции предприятий для нужд нефтегазовых компаний в рамках деятельности нефтегазового кластера, а Калужская - дополняет федеральные субсидии экспортерам своими субсидиями на возмещение затрат на упаковочные материалы, этикеток и сырья.

По словам помощника президента, эффективное взаимодействие между руководителями предприятий и главами субъектов - это залог успешного развития промышленности.

Поддержка инвестиционных программ

Левитин обратил внимание на то, что в рамках Петербургского международного экономического форума в текущем году планируется обсудить "вопросы инвестиций в условиях санкций, а на дальневосточном форуме рассмотреть вопросы транспортной логистики, которые в настоящее время являются очень важными".