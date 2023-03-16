Число сотрудников на автозаводах Петербурга может сократиться с 12 до 3 тыс.

В городе расположены производства Toyota, Nissan и Hyundai

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Число сотрудников, работающих на автозаводах в Санкт-Петербурге, после процедур реорганизации может сократиться с 12 до 3-4 тыс. Об этом в четверг сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрий Чернейко на VII Международном форуме труда.

"Максимально на предприятиях автопрома [в Санкт-Петербурге], включая поставщиков, работало 12 тыс. человек. После завершения всех процедур, а они не везде завершены, думаю, что останется примерно 3-4 тыс. человек. Это, так скажем, экспертная оценка. Трагедии точно не произошло, потому что люди на улице не остались. Все процедуры увольнения по состоянию на сегодня соответствовали российскому законодательству, все люди получили необходимые выходные пособия. Учитывая, что квалификация работающих в этой отрасли была достаточно высокой, то проблем с поиском работы у этой категории людей не возникало", - сказал он, добавив, что в дилерских центрах Петербурга не наблюдается сокращений сотрудников из-за ухода иностранных брендов.

В Санкт-Петербурге расположены производственные мощности трех автомобильных заводов - Toyota, Nissan и Hyundai. Корпорация Toyota Motor в сентябре 2022 года объявила о решении полностью закрыть в городе свое сборочное предприятие, запущенное в 2007 году (завод рассчитан на производство 100 тыс. автомобилей в год). Завод Hyundai остановил выпуск автомобилей еще в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2 206 работников завода из 2 537. На бывшем заводе Nissan, как ранее сообщал ТАСС, планируют начать выпуск автомобилей "более высокого сегмента" АО "Автоваз".

Председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик сообщил 27 февраля, что правительство Петербурга ведет переговоры с Казахстаном по продаже завода Hyundai.

VII Санкт-Петербургский Международный форум труда проходит с 15 по 17 марта на трех площадках - в Таврическом дворце, СПбГУ и КВЦ "Экспофорум". Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие 5 тыс. делегатов и гостей, которые обсудят вопросы и проблемы, связанные с трансформацией рынка труда и рынка занятости в условиях глобального изменения миропорядка и геоэкономики.