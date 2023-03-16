16 марта, 11:46

Москва выразила готовность предложить Минску передовые разработки в области мирного атома

Председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный отметил, что сотрудничество РФ и Белоруссии последовательно расширяется не только в рамках проекта БелАЭС

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Россия готова предложить Белоруссии самые передовые разработки по неэнергетическим направлениям в области мирного атома. Об этом заявил в четверг председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный на встрече в Минэнерго Белоруссии.

"Россия готова предложить самые последние разработки в интересах развития интеграционных процессов наших стран", - цитирует Завального пресс-служба Минэнерго.

Он уточнил, что сотрудничество двух стран последовательно расширяется не только в рамках проекта БелАЭС, но отрабатывается "по неэнергетическим направлениям применения ядерных технологий - ядерная медицина, новые материалы, информационные технологии".

Одним из возможных направлений взаимодействия Завальный назвал расширение применения газомоторного топлива. "Создание грузового, пассажирского, водного транспорта на ГМТ и СПГ - это дополнительные возможности для развития нашего взаимовыгодного сотрудничества", - отметил он.

Завальный также уделил особое внимание вопросам реализации союзных программ в сфере энергетики. "Важно в ближайшие два года завершить нормативную подготовку создания единого рынка энергоресурсов Союзного государства, а также общего рынка энергоресурсов ЕАЭС, куда входят наши государства", - подчеркнул он. 

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