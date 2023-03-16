Механическая готовность Амурского ГХК "Сибура" ожидается в 2026 году

По словам исполнительного директора компании Сергея Комышана, у предприятия уже есть договоренность с Sinopec о том, что большую часть готовой продукции с завода можно разместить на китайском рынке

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Завершение строительно-монтажных работы и первоначальную наладку оборудования Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура" ожидаюся в 2026 году. Об этом говорится в отчете компании "Амурский газохимический комплекс" по российским стандартам бухучета.

"Общество было создано для реализации инвестиционного проекта по строительству Амурского газохимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины. Достижение механической готовности комплекса планируется в 2026 году", - говорится в документе.

В сентябре 2022 года глава "Сибура" Михаил Карисалов сообщал, что "Сибур" может запустить Амурский ГХК в 2025-2026 годах с реконфигурацией технологий.

Ранее в интервью ТАСС член правления - исполнительный директор компании Сергей Комышан заявлял, что компания продолжает реализацию проекта, но несколько сдвинет сроки строительства вправо от изначальных планов. У "Сибура" есть договоренность с партнером по проекту - китайской Sinopec - о том, что большую часть готовой продукции с завода можно разместить на китайском рынке.

О проекте

Амурский газохимический комплекс - совместное предприятие "Сибура" (60%) и Sinopec (40%) по производству полиэтилена и полипропилена. Производственная мощность комплекса составит до 2,7 млн тонн полимеров в год. Бюджет проекта составлял около $10 млрд.

Основное сырье для переработки - этан и сжиженный углеводородный газ - будет поставлять Амурский газоперерабатывающий завод "Газпрома", который строится в Свободненском районе Приамурья.