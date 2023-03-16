Налоговая начнет открывать личные кабинеты для юрлиц в начале апреля

Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров отметил, что сначала кабинеты будут открывать частично, потом полностью

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Налоговая служба начнет открывать личные кабинеты налогоплательщиков для юридических лиц уже в начале апреля, сначала частично, потом полностью. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"На сегодняшний день видим стабилизацию по платежам февраля. В начале апреля начинаем открывать личные кабинеты. Сначала частично - посмотреть, что все работает, потом откроем все остальное. <…> С апреля открываем кабинеты, выверяемся с плательщиками, только после того могут быть какие-то юридически значимые действия с точки зрения взыскания налогов", - сказал глава ведомства.

С 1 января 2023 года налоговая служба перешла к работе в рамках единого налогового счета (ЕНС). При этом налогоплательщики жаловались на расхождения по сальдо и недоступность личных кабинетов. В конце января служба выпустила письмо, в котором запретила наказывать бизнес до сверки с ним сальдо по ЕНС до 1 марта.

По словам Егорова, в январе после запуска системы ЕНС была обнаружена ошибка в техническом коде.