Резидент "Технополиса Москва" расширяет производство изделий для скорой помощи

Российская компания "Медплант" займется производством новой линейки инновационных продуктов, которые заменят ушедшие с рынка зарубежные аналоги

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Компания "Медплант" - резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" - расширяет производство изделий для службы скорой помощи. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале в четверг.

"Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" расширяет производство изделий для службы скорой помощи. Этим займется российская компания "Медплант", которая успешно зарекомендовала себя на рынке и оснастила больше 25 тыс. машин скорой помощи по всей стране. В каждом автомобиле используется до 12 медизделий компании и ее легендарный оранжевый чемодан-укладка", - написал Собянин.

По его словам, в планах - производство новой линейки инновационных продуктов, которые заменят ушедшие с рынка зарубежные аналоги. Уже сейчас запущено в производство: одноразовый иммобилизационный пояс для стабилизации таза при травмах; индикатор эффективности сердечно-легочной реанимации; одноразовые медицинские инструменты.

Также на завершающих этапах разработки находятся портативный реанимационный монитор СО2; пульсоксиметр с жидкокристаллическим дисплеем; микромонитор СО2 для реанимобилей и реанимаций.

"Как резиденту ОЭЗ "Технополис Москва", мы оказываем компании "Медплант" особую поддержку: освобождение на 10 лет от налогов, льготы по аренде земли, режим свободной таможенной зоны и другое", - добавил Собянин.