Силуанов: приостановка договоров о двойном налогообложении повлияет на вывод средств

Работающие в недружественных странах российские компании будут вынуждены сменить регистрацию, отметил глава Минфина РФ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Приостановка соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами вынудит работающие там российские компании сменить регистрацию, заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Наверное, это напрашивается само собой. Потому что целый ряд недружественных стран - туда выводятся дивиденды, выводятся проценты. Поэтому, на наш взгляд, в этой ситуации абсолютно логичным выглядит то, чтобы наши компании, которые там еще по-прежнему работают, зарегистрированы, либо переходили на регистрацию в РФ - и для этого созданы условия в специальных административных районах, либо регистрировались в дружественных странах и не пополняли бюджеты недружественных стран", - сказал Силуанов

Ранее Минфин и МИД РФ выступили с предложением к президенту РФ Владимиру Путину о приостановке соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами.