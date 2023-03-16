"Руслайн" с 29 марта запустит рейсы из Нижневартовска в Екатеринбург и Томск

Полеты будут осуществляться дважды в неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Руслайн" с 29 марта начнет выполнять рейсы из Нижневартовска, второго по численности населения Ханты-Мансийского автономного округа, в Екатеринбург и Томск. Они будут выполняться дважды в неделю, сообщили в администрации города в четверг.

"Авиакомпания "Руслайн" начнет полеты из Екатеринбурга и Томска в Нижневартовск. Они будут выполняться по расписанию. Нижневартовск - Екатеринбург: вылет в среду и субботу в 11 часов, Нижневартовск - Томск: вылет в среду и субботу в 6 часов 40 минут", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полеты по направлениям будут выполняться с 29 марта по октябрь 2023 года на Bombardier CRJ100/200.

Сейчас регулярные рейсы в Екатеринбург осуществляет только авиакомпания Utair, а в Томск рейсы отсутствуют.