16 марта, 11:47

"Руслайн" с 29 марта запустит рейсы из Нижневартовска в Екатеринбург и Томск

Полеты будут осуществляться дважды в неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Руслайн" с 29 марта начнет выполнять рейсы из Нижневартовска, второго по численности населения Ханты-Мансийского автономного округа, в Екатеринбург и Томск. Они будут выполняться дважды в неделю, сообщили в администрации города в четверг.

"Авиакомпания "Руслайн" начнет полеты из Екатеринбурга и Томска в Нижневартовск. Они будут выполняться по расписанию. Нижневартовск - Екатеринбург: вылет в среду и субботу в 11 часов, Нижневартовск - Томск: вылет в среду и субботу в 6 часов 40 минут", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полеты по направлениям будут выполняться с 29 марта по октябрь 2023 года на Bombardier CRJ100/200.

Сейчас регулярные рейсы в Екатеринбург осуществляет только авиакомпания Utair, а в Томск рейсы отсутствуют. 

Теги:
РоссияСвердловская областьТомская областьХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация