Госдума приняла к сведению отчет о работе Счетной палаты в 2022 году

Дума рекомендовала Счетной палате считать приоритетным направлением проведение аудита эффективности использования федеральных и иных ресурсов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Госдума приняла к сведению отчет Счетной палаты о работе в 2022 году.

В своем постановлении нижняя палата парламента отмечает высокую эффективность работы Счетной палаты, в том числе в форме предложений и рекомендаций федеральным органам исполнительной власти, направленных на предотвращение и профилактику выявляемых недостатков и нарушений, повышение качества и достоверности госпрограмм РФ и других документов стратегического планирования.

Госдума рекомендует Счетной палате считать приоритетным направлением проведение аудита эффективности использования федеральных и иных ресурсов для достижения запланированных целей и решения поставленных социально-экономических задач развития РФ, а также анализ причин недостатков и нарушений системного характера при их выявлении и выработку рекомендаций по их устранению и предупреждению. Также ведомству рекомендовано обеспечить публикацию на официальном сайте в интернете заключений Счетной палаты на проекты федеральных законов, находящихся на рассмотрении в Госдуме.

Счетной палате также рекомендовано продолжить работу по ежеквартальному представлению Госдуме информации о недостатках и нарушениях, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий, при выполнении объектами аудита (контроля) рекомендаций, представлений и предписаний Счетной палаты, а также информации о мерах, принятых в отношении объектов аудита и их должностных лиц. Кроме того, ведомству рекомендовано продолжить в пределах своей компетенции работу по контролю за выполнением положений Послания президента РФ Федеральному Собранию РФ от 21 февраля 2023 года.

Как отмечается в отчете ведомства, Счетная палата по итогам проверок, проведенных в 2022 году, выявила 4 447 нарушений и недостатков на общую сумму 885,6 млрд рублей. Инспекторами Счетной палаты также возбуждено 93 дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечено 66 должностных лиц. Кроме того, в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и бюджет Союзного государства обеспечен возврат средств в сумме 8,85 млрд рублей. Согласно оперативному анализу ведомства, особенностью исполнения федерального бюджета в 2022 году стало существенное увеличение объема расходов по сравнению с предыдущим годом на 6,4 трлн рублей, или на 25,7%, при этом уровень их исполнения удалось сохранить в рамках прошлогоднего показателя.