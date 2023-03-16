Путин заявил, что экономика России начинает развиваться по новой модели

По словам президента, экономика страны приобретает принципиально иное качество

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, при этом особенно востребована активная позиция Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и бизнес-сообщества, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на съезде (РСПП).

"Активная, созидательная позиция РСПП и бизнес-сообщества в целом особенно востребована сейчас, <…> когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно в послании Федеральному собранию", - сказал глава государства.

Путин с удовлетворением отметил, что диалог бизнеса и государства идет постоянно. Он поблагодарил многотысячные трудовые коллективы компаний, входящие в РСПП, за работу и вклад в развитие страны. По его словам, они играют ключевую роль в экономике, в сельском хозяйстве, в финансах, в сфере транспорта и других секторах.

"Что очень важно, РСПП активно вовлечен в общенациональную повестку, имеет свои взгляды и предложения, что нужно сделать для повышения темпов и устойчивости экономического роста, как поддержать развитие регионов нашей страны, нарастить их промышленный, технологический, инфраструктурный и кадровый потенциалы, в том числе как в целом сделать нашу страну сильнее, успешнее, конкурентоспособнее", - отметил президент.