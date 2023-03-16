"Газпром" с 2024 года выведет Чаяндинское месторождение на полную мощность

Холдинг также ведет работу по увеличению пропускной способности магистрального газопровода "Сила Сибири"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. "Газпром" с 2024 года выведет Чаяндинское месторождение в Якутии на полную мощность, говорится в сообщении холдинга.

"На Чаяндинском месторождении в Якутии в 2023 году будет завершено строительство ключевых объектов обустройства. В частности, установки предварительной подготовки газа (УППГ-4) и очередных эксплуатационных скважин. С учетом ранее введенных мощностей, это позволит с 2024 года, как и планировалось, вывести месторождение на полную проектную производительность", - отмечается в сообщении.

На Ковыктинском месторождении в Иркутской области в 2023 году "Газпром" планирует завершить строительство второй по счету установки комплексной подготовки газа (УКПГ-3), новых эксплуатационных скважин и центральной дожимной компрессорной станции на действующей УКПГ-2.

"Газпром" также ведет работу по увеличению пропускной способности магистрального газопровода "Сила Сибири". "В этом году на участке газопровода от Чаяндинского месторождения до Благовещенска продолжается сооружение лупингов (участки трубопровода, прокладываемые параллельно основной нитке). Построено 578 км (39% от проектной протяженности). Кроме того, в 2023 году планируется завершить строительство вторых компрессорных цехов на ряде действующих компрессорных станций", - сказано в сообщении.

Статус реализации Амурского газоперерабатывающего завода составляет 88,5%.

"Газпром" также проводит расширение мощностей газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" и дообустройство Киринского месторождения.