Путин прогнозирует существенное увеличение ВВП РФ во II квартале текущего года

По словам президента, максимальный спад ВВП РФ по 2022 году был зафиксирован в июне

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Позитивные тенденции в российской экономике набирают силу, во II квартале 2023 года ожидается существенное увеличение ВВП РФ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на съезде РСПП.

"Мы видим, как позитивные тенденции в российской экономике набирают силу и во II квартале текущего года также ожидаем существенное увеличение ВВП по сравнению с уровнем прошлого года", - сказал он.

Путин напомнил, что максимальный спад ВВП РФ по 2022 году был зафиксирован в июне. "Это, по-моему, 4,7%. Причины известны: это санкционная война, беспрецедентные вызовы в глобальной экономике и торговле и в целом в системе международных отношений. Эти проблемы, как вы знаете, не нами создавались", - подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что с такими вызовами, с которыми столкнулась РФ, не приходилось встречаться никакой другой стране в современной истории. Тем не менее, констатировал Путин, начиная с июля 2022 года экономика России перешла к росту.

Глава государства подчеркнул, что за этими достижениями стоит напряженный труд тысяч компаний и многих миллионов специалистов, их ответственное, профессиональное отношение к делу, стремление к развитию и защите своей страны.