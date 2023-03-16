Путин назвал "хорошей музыкой" профицит торгового баланса в $332 млрд в 2022 году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Профицит российского торгового баланса в 2022 году составил $332 млрд, президент РФ Владимир Путин образно назвал эти показатели "хорошей музыкой".

"В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до $850 млрд. В том числе экспорт вырос почти на 20% - 19,9%, а импорт сократился почти на 12% - 11,7%. Профицит торгового баланса составил $332 млрд. Это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находится <...> в Доме музыки, вот такая хорошая музыка", - сказал он, выступая в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).