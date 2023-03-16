Путин заявил, что рост розничного товарооборота в России в апреле выйдет на 5%

По словам президента, в его основе стабильность рынка труда, снижение инфляции, увеличение зарплат

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Рост розничного товарооборота в России в апреле выйдет на 5%, в его основе стабильность рынка труда, снижение инфляции, увеличение зарплат. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Хорошо прибавляет внутренний спрос, по оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота, не менее 5%, причем в реальном выражении. Что здесь важно, на что хотел бы обратить внимание - речь идет не о каком-то случайном всплеске - как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста. В его основе стабильность нашего рынка труда, увеличение зарплат и доходов граждан, а также снижение инфляции", - сказал он.