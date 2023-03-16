Путин сообщил, что инфляция в России по итогам марта может составить меньше 4% годовых

По словам президента, этот показатель будет целевым

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам марта может составить меньше 4% годовых, этот показатель будет целевым, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Ожидается, что по итогам марта инфляция составит меньше 4%. Но у разных экспертов разные мнения, в том числе и у здесь присутствующих. Кто-то говорит [что этот показатель составит] 4%, кто-то говорит - чуть меньше, кто-то говорит 5%, в таком примерно ключе. Но ясно, что это будет целевая инфляция", - сказал глава государства.