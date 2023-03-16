Путин заявил, что европейцам даже за репой придется ехать в Россию

По словам президента, уровень урожая в РФ значительно превышает те показатели, которые есть в Европе

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что жителям западных стран трудно будет воспользоваться советом их руководителей и чаще есть репу, потому что урожаи в РФ значительно выше европейских и даже за репой придется ездить в Россию.

"Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих уйти с российского рынка, тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг", - напомнил глава государства, выступая в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. "Однако жизнь по-другому распорядилась: сами западные страны вплотную столкнулись с такими же проблемами", - указал Путин.

"Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидор перейти на репу: репа - хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе", - отметил президент РФ. "Правда, допустим, это не их вина, это погодные условия такие, засуха и так далее, но тем не менее и без наших удобрений им сложно будет обойтись, для того чтобы повысить урожайность у себя", - сказал глава государства.