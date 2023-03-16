ФАС подала заявление о банкротстве Волгоградского электромеханического завода

Предприятие задолжало почти 4,5 млн рублей по обязательным платежам и взносам

ВОЛГОГРАД, 16 марта. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба России подала заявление о признании банкротом ОАО "Волгоградский электромеханический завод", производящий машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства, за долги по обязательным платежам и взносам на общую сумму около 4,5 млн рублей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Арбитражного суда Волгоградской области.

"В производстве Арбитражного суда Волгоградской области находится заявление ФНС России в лице Межрайонной ИФНС России №2 по Волгоградской области о признании несостоятельным (банкротом) открытое акционерное общество "Волгоградский электромеханический завод". В обоснование заявления указано, что по состоянию на 21.02.2023 ОАО "Волгоградский электромеханический завод" имеет задолженность по обязательным платежам и взносам в размере 4 460 211,39 рублей, из которой недоимка 4 178 390,31 рублей, пени 281 821,08 рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что завод занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Задолженность предприятия образовалась в результате неисполнения должником обязанности по уплате налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. По данным суда, ранее из-за неуплаты долгов было арестовано имущество компании на 3,5 млн рублей.