Путин заявил, что в России для любого бизнеса открываются огромные возможности

По словам президента, РФ "еще предстоит решить ряд системных вопросов, связанных с логистикой, финансами, инфраструктурой, технологиями"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Возможности для любого бизнеса есть сегодня в РФ, хотя и предстоит решить несколько системных вопросов, заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Сегодня в России открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, для любого бизнеса, для запуска перспективных, долгосрочных проектов и на потребительском рынке, и в высокотехнологичном секторе, в туризме, во многих других отраслях экономики", - сказал глава государства.

По его словам, в России "еще предстоит решить ряд системных вопросов, связанных с логистикой, финансами, инфраструктурой, технологиями". "Но количество нерешенных задач никогда не уменьшается, потому что <...> по мере роста государства, роста нашей экономики, их количество тоже увеличивается, это естественный процесс", - заключил Путин.